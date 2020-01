Championnats LBFA en salle - Louvain-La-Neuve a accueilli ses premiers championnats toutes catégories en salle

(Belga) La nouvelle salle d'athlétisme du complexe sportif du Blocry à Louvain-La-Neuve a été le théâtre, samedi, de ses premiers championnats régionaux toutes catégories.

Les championnats LBFA en salle toutes catégories ont été disputés pour la première fois en Wallonie, dans la nouvelle salle d'athlétisme du complexe sportif du Blocry à Louvain-La-Neuve. Jamais, depuis la création de la Ligue Belge Francophone d'Athlétisme, en 1978, ces championnats ,n'avaient eu lieu en terres wallonnes où les infrastructures "indoor" existantes ne proposaient pas, entre autres, de piste de 200 mètres. Jusqu'ici organisés à Gand (Flanders Expo et Top Sport Hal de Blaarmeersen), les championnats régionaux avaient également été disputés à Liévin (France) et à Düssedorf (Allemagne). Ouverte aux compétitions depuis le 3 novembre 2019 à l'occasion du meeting inaugural organisé par le club du CS Dyle, la salle du complexe sportif du Blocry a déjà accueilli quelques autres compétitions "de rodage" comme les championnats provinciaux francophones au début janvier et, il y a une semaine, les championnats de Wallonie-Bruxelles (LBFA) des cadets et des scolaires. Les prochains rendez-vous hivernaux fixés à "l'indoor" de Louvain-La-Neuve sont les championnats régionaux (LBFA et VAL) et nationaux d'épreuve multiples (1-2 février), les championnats nationaux de relais 4 x 200 mètres (2 février), les championnats de Belgique des juniors et espoirs (29 février). Les championnats de Belgique toutes catégories d'épreuves individuelles en salle devraient être organisés à Louvain-La-Neuve en 2021.