Euro d'athlétisme par équipes: une lanceuse de poids doit s'improviser spécialiste du 100 m haies

Boumkwo, visiblement peu habituée à participer à cette épreuve et en difficultés lors des franchissements des haies, a sans surprise terminé avec son chrono de 32 sec 81/100e à la dernière place de sa série remportée par l'Espagnole Teresa Errandonea en 13 sec 22/100e.

La lanceuse de poids belge Jolien Boumkwo a dû s'improviser spécialiste du 100 m haies et a bouclé la distance en plus de 30 secondes lors du Championnat d'Europe d'athlétisme par équipes, samedi à Chorzow (Pologne).

"L'équipe est le plus important pour moi", a expliqué l'athlète de 29 ans, qui faisait une tête de plus que ses adversaires.

Elle a dû remplacer au pied levé sa compatriote Anne Zagré, spécialiste elle de la discipline. Aucune autre hurdleuse parmi l'équipe belge n'était disponible et en cas de forfait sur cette épreuve, la Belgique aurait été disqualifiée.

La veille, Boumkwo, qui collectionne les titres de championne de Belgique de lancer du marteau et du poids, avait terminé 7e du concours du poids de cet Euro par équipes, disputé dans le cadre des Jeux européens.

Après 25 des 37 épreuves au programme de l'Euro-2023 par équipes et avant la dernière journée dimanche, la Belgique est 16e et dernière et donc menacée de relégation en 2e division européenne. Elle totalise 159 points, dont deux apportés samedi par Jolien Boumkwo malgré sa dernière place.