Euro de voile ILCA - Emma Plasschaert septième après les deux premières régates

(Belga) Emma Plasschaert occupe la 7e position à l'issue de la première journée de l'Euro de voile en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial), mercredi, à Hyères, en France.

Récente médaille de bronze aux Mondiaux, à Houston, Plasschaert a terminé 5e et 8e des deux régates du jour. Avec 13 points, elle pointe au septième rang. La Polonaise Agata Barwinska a pris le meilleur départ (5 points). L'Italienne Chiara Benini Floriani et la Française Pernelle Michon suivent avec 10 points chacune. Eline Verstraelen doit se contenter d'une 66e place provisoire avec 67 points, après une 39e et une 28e place. En ILCA 7 (ex-Laser), William De Smet est 16e avec 15 points (4e et 11e). Wannes Van Laer (16 points) se trouve trois rangs plus bas. Le Néerlandais Duko Bos trône en tête avec 4 points, suivi de près par le Britannique Michael Beckett et le Chypriote Pavlos Kontides (5 points chacun). (Belga)