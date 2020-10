Eurocoupe - Groupe C (Anvers): Virtus Bologne s'impose à Morabanc Andorra

(Belga) Les Italiens de la Virtus Segafredo Bologne se sont imposés mardi soir en déplacement en Espagne, à Morabanc Andorra (66-82) pour le compte de la troisième journée en Eurocoupe de basket.

Dans ce match avancé du groupe C de l'Eurocoupe, où l'on retrouve les Giants d'Anvers, les visiteurs ont eu du mal à rentrer dans la rencontre, dominés par les Espagnols pendant dix minutes (20-16). Le deuxième acte fut par contre à sens unique. Sous l'impulsion de Milos Teodosic (21 points et 6 passes) et de Julian Gamble (16 points et ancien joueur du Phoenix Brussels), les Italiens étouffaient Morabanc Andorra pour remporter ce quart-temps 10-29 et rejoindre les vestiaires avec 15 unités d'avance (30-45). Après la pause, les deux équipes faisaient jeu égal au troisième quart (22-22) avant que la Virtus Segafredo Bologne n'appuie une dernière fois sur l'accélérateur (14-15) pour s'imposer 66-82. Avec trois victoires en autant de rencontres, les Italiens sont en tête de ce groupe C. Les Giants d'Anvers se déplacent en France, à Monaco, ce mercredi soir. Leur bilan actuel est de deux défaites en deux rencontres. Pour rappel, les quatre premiers (sur six) de chaque groupe sont qualifiés pour le second tour de l'Eurocoupe de basket.