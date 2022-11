Euroligue - Défaites pour Obasohan et Bako

(Belga) Les Belgian Lions Retin Obasohan et Ismaël Bako se sont inclinés, respectivement avec l'ASVEL et le Virtus Bologne, mercredi soir lors de la 9e journée de l'Euroligue de basket.

Obasohan a joué 22:52 avec le club français, compilant 7 points, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception lors de la défaite à domicile contre le Bayern Munich (74-75). Le Belgian Lion, d'un très spectaculaire tir à trois points, a pourtant donné provisoirement l'avance aux siens à 1 minute du terme mais les Allemands ont émergé à l'issue du money time. L'ASVEL, avec une troisième défaite de rang, est 14e avec un bilan de 3 victoires pour 6 défaites et s'éloigne du top 8. Un autre international belge est monté sur les parquets de la principale compétition européenne interclubs mercredi avec Ismaël Bako. Le pivot de 27 ans a joué 13:40 avec le Virtus Bologne, inscrivant 2 points, captant 1 rebond et effectuant 1 contre. Les Italiens ont été battus 85-88, après prolongations, par les Grecs du Panathinaïkos. Bologne est 10e (4v-5d), le Bayern Munich 15e (3v-6d) et le Panathinaïkos 18e et dernier (3v-6d). (Belga)