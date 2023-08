Femke Bol et Ben Broeders confirment leur participation à la 47e édition

Championne d'Europe du 400m, 400m haies et 4x400m, Bol vient de battre le record d'Europe du 400m haies le 23 juillet à Londres avec un chrono de 51.45, soit le troisième meilleur chrono de tous les temps. Au Mémorial Van Damme, la Néerlandaise affrontera Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique et du monde et détentrice du record du monde (50.68). L'Américaine possède également le deuxième meilleur temps de l'histoire en 51.41.

Sur le concours du saut à la perche, Ben Broeders, le compagnon de Bol, sera également présent sur le tartan bruxellois. Le détenteur du record de Belgique (5m85) sera notamment opposé au Suédois Armand Duplantis, champion olympique, du monde et d'Europe et détenteur du record du monde (6m22).