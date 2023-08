"Fier de notre réaction collective", salue Luypaert

"La journée de samedi a été l'une de nos plus difficiles en tant qu'équipe, après la défaite en demi-finale", relève Luypaert. "On ne peut être fiers de la réaction du groupe, face à l'Allemagne chez elle. On a très bien défendu et appliqué notre plan, avec beaucoup d'intensité."

Il est difficile de déjà tirer de grandes conclusions du tournoi, estime le sleepeur. "On a pris un coup face aux Pays-Bas, on ne va pas le nier, mais il y a aussi beaucoup d'éléments positifs", relève-t-il néanmoins. "On a montré de belles choses, avec trois nouveaux joueurs qui ont pu goûter à l'atmosphère d'un grand tournoi et affronter quatre équipes du top. C'est très bon pour le groupe."