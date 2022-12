Florine Gaspard et Fleur Vermeiren éliminées en demi-finales sur 50m brasse

(Belga) Florine Gaspard et Fleur Vermeiren ont été éliminées en demi-finales du 50m brasse lors des championnats du monde de natation en petit bassin samedi à Melbourne en Australie.

Alignées toutes les deux dans la seconde demi-finale, Gaspard et Vermeiren se sont classées respectivement 6e en 29.98, à 28 centièmes de son record de Belgique établi à l'Euro en 2021 (29.70), et 8e en 30.29. Avec le 11e et le 16e temps des seize demi-finalistes, Gaspard et Vermeiren manquent donc la qualification pour la finale, réservée aux huit meilleurs temps. La Lituanienne Ruta Meilutyte a battu le record du monde en 28.37, effaçant le précédent record de la Jamaïcaine Alia Atkinson établi en 2018 (28.56), pour signer le meilleur temps des demi-finales. (Belga)