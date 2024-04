Gaston Mercier et le duo Andries/Vandenbussche en demi-finales

Le skiffeur Gaston Mercier et le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche ont réussi à sortir des repêchages et se sont qualifiés pour les demi-finales des championnats d'Europe d'aviron, vendredi, à Szeged en Hongrie. Mazarine Guilbert, recalée avec une 4e place dans son repêchage, disputera elle la finale B du skiff féminin.

Grâce à son sprint final, Gaston Mercier, réserviste du collectif poids lourds en vue des JO, a remporté la première des deux séries de repêchages, en devançant l'Italien Gennaro Di Mauro qui l'accompagnera en demi-finales samedi. Là, le Liégeois sera confronté dans sa demie, entre autres, à l'Allemand Oliver Zeidler, double champion du monde en titre, et au Grec Stefanos Ntouskos, champion olympique à Tokyo et premier porteur de la flamme la semaine dernière à Olympie.

Le duo Andries/Vandenbussche s'est bien repris après sa décevante course en série jeudi. Le Gantois et le Brugeois ont terminé 2e de la deuxième série, à 2 secondes des Britanniques John Collins, 4e des JO de Tokyo, et Sebastian Devereux, alors que les 3 premières places donnaient accès aux demies de samedi. Guilbert, 4e, a quant à elle réussi à éviter la dernière place de sa série du skiff féminin et devra se contenter d'une finale B.