Il court autour de sa maison pendant 8h30 et récolte des milliers d'euros pour un hôpital français (vidéo)

Romain Rochas, un ancien joueur de rugby, a réussi un challenge à la fois drôle et compliqué ce weekend. Il a couru un marathon... autour de sa maison, récoltant des milliers d'euros pour le CHU de Montpellier, ville où il vit actuellement.

Il y a des idées qui méritent d'être relayées: celle-ci en fait clairement partie. L'ancien joueur de rugby de 32 ans, Romain Rochas, a en effet parcouru un marathon ce weekend. Pas question de course ou de rassemblement, mais d'un défi personnel pour soutenir le CHU de Montpellier, qui lutte contre le coronavirus.

Ce passionné de trail a donc parcouru la distance d'un marathon en courant autour de sa maison. Durée de l'effort: 8h34. Il a couvert 844 tours de sa maison sur un parcours de 54 mètres avec 1,8 mètre de dénivelé positif. "Honnêtement, c'était interminable", a-t-il admis à RMC Sport.

Il faut dire que l'homme a décidé de mettre la barre très haut ! "Je suis parti samedi à 9 heures pétantes. Je croyais vraiment plier l'affaire en quatre ou cinq heures, mais ça m'a pris huit heures et demie", a-t-il détaillé. "Vu que la maison est en rectangle, je devais toujours freiner dans les virages, je ne maintenais aucune vitesse. C'était très très long, et très très chiant, mais bon, tout se fait. Il faut poser le mental et avancer".

"Je changeais de sens"

Mais comme souvent dans des courses de longue distance, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. "Après quatre ou cinq heures je me suis vu très mal, j'ai mangé une pomme, un bout de gâteau, et c'était reparti", a-t-il confié. "Est-ce que j'ai eu la tête qui tourne? Oui! A la fin tu as le roulis, tu te sens un peu patraque. J'ai même dû mettre un système en place, tous les vingt tours je changeais de sens. Mais bizarrement je courrais mieux dans le sens horaire".

Un challenge lancé afin de soutenir le CHU de Montpellier, qui a lancé une cagnotte pour soutenir les soignants. "J'ai plein d'amis qui sont infirmiers ou médecins au CHU de Montpellier. Ils nous racontent des faits d'une violence inouïe depuis le début de l'épidémie, ils ont la tête sous l'eau. On a donc voulu faire d'une pierre deux coups, et relayer leur cagnotte durant le défi, histoire d'être solidaires", a-t-il expliqué.

S'il est difficile de chiffrer précisément l'apport de cette course, il faut constater une hausse des dons qui dépassent les 6.500 euros au moment de rédiger cet article. Un fameux succès pour Romain Rochas, qui espère courir un trail de 120 kilomètres dans les prochains mois.