Impression mitigée pour Noor Vidts

La championne du monde du pentathlon en salle Noor Vidts a laissé une impression mitigée lors du triathlon organisé samedi au meeting IFAM de Gand. Elle a sauté 1m80 au saut en hauteur, lancé le poids 13m77 et couru le 60 m haies en 8.38 secondes.

À un mois des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Istanbul (2-5 mars), l'IFAM a constitué un moment de test intéressant pour Vidts. Avec 1m80 au saut en hauteur, elle est restée à quatre centimètres de son record personnel. Avec 13m77 au lancer du poids, elle est demeurée 45 centimètres en dessous de son record. Les haies ont été particulièrement décevantes, puisqu'elle est restée à 23 centièmes de seconde de son "personal best".

Dans le 400 mètres, les Belgian Cheetahs Hanne Claes et Helena Ponette ont établi des records personnels de 52.97 et 53.38 secondes respectivement. Le temps-limite qualificatif en vue de l'Euro est fixé à 52.20. Ponette a également couru le 300 m et signé un autre record personnel en 37.41.

Dans le 3000 m, John Heymans a flirté avec le temps requis pour Istanbul (7:44.00). Il a réussi un record personnel en 7:45.48. Ismael Debjani a lui couru en 7:49.08.