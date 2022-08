Jonathan Borlée plus rapide que Sacoor sur 400m à la Flanders Cup de Kessel-Lo

(Belga) Jonathan Borlée a marqué des points en vue d'une sélection dans l'équipe des Belgian Tornados, le relais belge de 4 x 400m, dans le cadre des championnats européens qui se dérouleront du 15 au 21 août, à Munich. l'athlète de 34 ans, a réussi l'un de ses derniers tests après la blessure aux ischios qui l'a privé d'une participation aux Mondiaux d'Eugène. Il a en effet remporté le tour de piste du meeting louvaniste, en 46.33, soit à 33 centièmes de sa meilleure performance de la saison (46.00), réalisée en juin à Berne; Suisse.

Il y a devancé l'Allemand Junker Torben (46.72) et son équipier avec qui il est en concurrence pour Munich, Jonathan Saccor, 3e en 46.72. Kevin et Dylan Borlée, Alexander Doom et Julien Watrin sont eux déjà assurés de leur place. Cynthia Bolingo, sélectionnée sur 400m à Munich, a quant à elle travaillé sa vitesse sur 200m à Kessel-Lo. Elle a pris la 3e place du double hectomètre, en 23.24, derrière la Britannique Georgina Adam (22.92) et la Néerlandaise Jamile Samuel (23.07). Elle s'est également essayée sur 300m, q'u'elle a remporté en 36.47, soit sa meilleure performance personnelle. Hanne Claes a également démontré sa forme ascendante en remportant et dominant largement le 400m haies, signant là aussi sa meilleure performance de la saison en 55.23. et le meilleur chrono belge de la saison devant Paulien Couckuyt (55.30). (Belga)