La Belgique éliminée après sa défaite contre la France

(Belga) L'équipe masculine de Belgique a été battue par la France lors de son troisième et dernier match des championnats d'Europe de badminton par équipes, jeudi soir à Liévin, en France. Nos représentants, menés 3-0 après les trois simples, terminent deuxièmes du groupe 3 et sont éliminés. Les deux matches de double ne changeront pas la donne.

La Belgique, après des victoires 4-1 contre la Turquie mardi et 5-0 contre la Hongrie jeudi, affrontait la France, tête de série N.3, pour une place en quarts. En effet, seul le vainqueur de chacun des 8 groupes se qualifiait. Les Français, qui n'avaient pas perdu le moindre match après des victoires 5-0 contre la Hongrie et la Turquie, ont signé un onzième succès de rang grâce à Brice Leverdez (BWF 39), vainqueur du N.1 belge Maxime Moreels (BWF 103) sur le score de 21-18, 21-13. Malgré 112 places d'écart au classement mondial, Elias Bracke (BWF 200) a opposé une belle résistance à Christo Popov (BWF 88) mais a finalement dû s'avouer vaincu (21-18, 21-18). La France a plié la rencontre grâce à une victoire 21-18 et 21-12 d'Arnaud Merkle (BWF 116) sur Julien Carraggi (BWF 220). Qu'importe l'issue des doubles, la Belgique n'ira pas en quarts de finale de la compétition continentale. Plus tôt dans l'après-midi, l'équipe féminine belge a vu son parcours s'arrêter en phase de poule malgré une victoire 4-1 contre l'Islande. Les Belges, deuxièmes du groupe 2, sont également éliminées. Cet Euro est qualificatif pour les championnats du monde par équipes: la Thomas Cup et la Uber Cup. (Belga)