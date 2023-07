La Belgique en or dans l'épreuve messieurs par équipes chez les espoirs

L'équipe belge a enlevé le titre mondial de l'épreuve par équipes U23 dimanche aux Mondiaux juniors et espoirs de kayak en descente de rivière, jeudi à Roudnice, en République tchèque. Il s'agit de la deuxième médaille d'or pour la délégation belge après le succès de Lean Bogaert, 17 ans, sacré champion du monde juniors de descente de rivière sur la distance classique.

Pour le titre mondial espoirs, les trois Bruxellois, Braim Vandecasteele, Alban Duviver et Joren Bogaerts ont devancé, en 15:21.84, l'équipe tchèque de 6 secondes 58/100e et l'Allemagne d'un peu plus de 16 secondes.

Chez les dames, toujours en espoirs, la Belgique représentée par Clémence Hulpiau, Louisiane Levaque et Marguerite De Hasque, a échoué au pied du podium (4e), précédée par la Grande-Bretagne, victorieuse devant la Suisse et l'Allemagne.