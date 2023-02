La Belgique s'incline en Pologne et termine 4e du groupe B

Les Diables Noirs, l'équipe nationale masculine de rugby, s'est inclinée 21-15 face à la Pologne (mi-temps 8-3), dans son 3e et dernier match du groupe B du championnat d'Europe de rugby (Rugby Europe Championship/REC), samedi à Gdynia. En conséquence, les Belges terminent 4e de leur groupe et se rendront aux Pays-Bas dans leur premier match de classement. La Pologne, qui n'avait jamais gagné à ce niveau européen, se classe 3e et accueillera l'Allemagne.