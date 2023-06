La Hongrie écarte la République tchèque et se qualifie pour les demi-finales

Face aux Tchèques, qui avaient terminé à la deuxième place du groupe des Belgian Cats, les Hongroises se sont imposées sur un panier à 3 secondes de la fin d'Agnes Studer alors qu'elles avaient mené de 14 unités à la reprise. Leur intérieure Cyesha Goree a terminé meilleure marqueuse côté hongrois avec 17 pts (7 rebonds). Reka Leilik, qui jouait à Castors Braine la saison dernière, a terminé avec 3 points et 4 rebonds.

Les Hongroises joueront en demi-finale contre le vainqueur du duel entre l'Espagne et l'Allemagne et ont d'ores et déjà en poche un billet pour les tournois pré-olympiques de qualification en vue des JO de Paris 2024.

La République tchèque, que les Belgian Cats avaient battu 84-41 à Tel Aviv, joueront pour les places 5 à 8.

Le top 6 (le top 5 si la France n'y est pas) se qualifie pour les tournois pré-olympiques de février en vue des JO 2024.