Limburg se défait de Malines, Charleroi et Courtrai s'imposent largement

Accroché en début et en fin de rencontre, Limburg United l'a finalement emporté (74-65) vendredi face aux Kangoeroes Malines pour le compte de la 2e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Pendant ce temps, Charleroi et Courtrai s'imposaient largement respectivement face à Feyenoord (106-60) et BAL Weert (115-75).

Deux doubles-doubles étaient à recenser chez les Limbourgeois, avec Jonas Delalieux (16 points, 10 rebonds) et Thibaut Vanderhaegen (15 points, 11 rebonds). Du côté visiteur, le trio Aundré Hyatt-Brayden Parker-Trenton Gibson (14 points chacun) s'est également distingué.

Face de faibles adversaires néerlandais, Charleroi et Courtrai se sont de leur côté livré à un véritable festival offensif pour l'emporter finalement avec 46 et 40 longueurs d'écart sur Feyenoord et Weert. Cinq joueurs ont marqué plus de 10 unités pour Charleroi et six pour Courtrai.

La 2e journée de compétition se poursuivra ce samedi avec la rencontre opposant Groningen à Mons.