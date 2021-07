COUP DUR pour l'équipe belge: la réclamation de la Belgique a été rejetée

La réclamation de la fédération belge d'athlétisme (LRBA) après la réintégration des Etats-Unis et de la République dominicaine dans les classements des séries du relais 4X400 m mixte "a été rejetée", a confirmé Olav Spahl, samedi à l'agence Belga.

Le chef de mission du TeamBelgium aux Jeux Olympiques de Tokyo a confirmé que la réclamation introduite pas les Belges après la réintégration des Etats-Unis et de la République dominicaine dans les classements des séries du relais 4X400 m mixte "a été rejetée". Il a ajouté "nous étudions encore les éventuels recours juridiques possibles, mais je ne peux pas en dire davantage. Par ailleurs, je peux confirmer que l'Allemagne a été intégrée à la finale et il y aura donc bien neuf équipes en finale ce soir (14h35 heure belge)".

Vendredi à l'issue de la première série, les Etats-Unis qui étaient arrivés 1ers (3:11.39) avaient été déclassés. Le passage du premier relais avait été effectué hors zone. Après réclamation de la délégation américaine il est apparu "que l'athlète (Lynna Irby) n'avait pas été placée à une position correcte" par le responsable a précisé le jury d'appel dans son communiqué publié samedi à 0h54 heure de Tokyo.

Une demi-heure plus tôt, c'est la République dominicaine qui avait retrouvé sa 2e place gagnée à l'arrivée (3:12.74). Les images vidéo ont montré que l'athlète accusée de s'être mal positionnée n'avait en réalité commis aucune faute et que son changement de place pour occuper la bonne position n'avait gêné aucune équipe adverse.

La Belgique, représentée par Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus et Jonathan Borlée (3:12.75), retrouvait sa 3e place que Jonathan Borlée aurait pu améliorer. Etant certain du déclassement du Team USA, le recordman de Belgique avait coupé son effort à 40 mètres de la ligne d'arrivée et avait été devancé de justesse pour la 2e place par les Dominicains.

La composition de l'équipe du relai sera radicalement différente, seule Camille Laus gardera sa place.

La Belgique s'élancera en finale du couloir 8. La Jamaïque occupera le couloir 9 e les Pays-Bas le 7.