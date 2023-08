La sprinteuse Kristina Timanovskaya représentera désormais la Pologne

World Athletics a exceptionnellement réduit le délai d'attente pour un changement de nationalité de trois à deux ans, a indiqué la fédération internationale dans une lettre destinée à l'athlète. Comme Timanovskaya a représenté le Belarus pour la dernière fois le 30 juillet 2021, elle peut désormais courir pour une autre nation. Sur le site de World Athletics lundi, la nationalité de l'athlète est polonaise.

Timanovskaya avait fait sensation en 2021 lorsqu'elle avait refusé de rentrer en Belarus à l'issue des Jeux. Non autorisée à participer au 200 mètres à cause d'un conflit avec les autorités sportives de son pays, elle était renvoyée chez elle contre son gré. A l'aéroport, elle s'était tournée vers la police japonaise et le Comité International Olympique (CIO), et s'était ensuite réfugiée en Pologne. Elle y a d'abord obtenu un visa humanitaire, puis la nationalité polonaise en 2022, et peut donc désormais la représenter sportivement.