Ladies European Tour - Début difficile pour Manon De Roey au Masters d'Allemagne

(Belga) Avec une première carte de 74 coups qui la classe à la 87e place, Manon De Roey a pris un départ compliqué lors du Masters d'Allemagne de golf, l'épreuve du Ladies European Tour dotée de 300.000 euros, qui se déroule sur le golf de Seddiner See à Michendorf.

L'Anversoise de 30 ans a inscrit deux birdies, un double bogey et deux bogeys. De Roey, qui a remporté l'Aramco Team Series plus tôt cette saison, compte 11 coups de plus que Jessica Karlsson, qui a réalisé un parcours sans faute de 63 coups, neuf sous le par. La Suédoise compte trois coups d'avance sur l'Anglaise Gabriella Cowley, la Tchèque Klara Spilkova, la Norvégienne Marianne Skarpnord et le duo allemand Leonie Harm et Esther Henseleit. Classement après le 1er tour: 1. Jessica Karlsson (Suè) 63 -9 2. Leonie Harm (All) 66, Gabriella Cowley 66, Klara Spilkova (Tch) 66, Esther Henseleit (Sui) 66, Marianne Skarpnord (Nor) 66; 7. Elina Nummenpaa (Fin) 67, Lucie Malchirand (Fra) 67; 9. Isi Gabsa (All) 68, Mireia Prat (Esp) 68, Hayley Davis (Ang) 68, Olivia Cowan (All) 68, Maja Stark (Suè) 68, Linn Grant (Suè) 68, Charlotte Liautier (Fra) 68, Ridhima Dilawari (Ind), Ines Laklalech (Mar) 68, Florentyna Parker (Ang) 68, Cara Gainer (Ang) 68, Anne-Charlotte Mora (Fra) 68; ... 87. Manon De Roey (Bel) 74 (Belga)