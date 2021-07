Victoire sur le buzzeur: le rêve continue pour les Belges en 3x3

La Belgique a gagné le 7e et dernier match du round robin du tournoi de basket 3x3 masculin des Jeux Olympiques de Tokyo, mardi après-midi. Elle s'est imposée 16-14 devant la Pologne à l'issue d'un nouveau suspense comme le basket peut en offrir.

Menés 11-14, les Belges sont parvenus à revenir à 14-14. Il restait 6/10e de seconde à jouer avant la prolongation. Le temps suffisant pour que Thibaut Vervoort rentre un tir magistral : 16-14. Grâce à ce succès, elle est assurée de jouer au moins les quarts de finale qui seront joués encore mardi soir. Mais en cas de victoire de la Lettonie face aux Pays-Bas pour le dernier match de la phase de poules, les Belges termineraient deuxièmes et seraient directement qualifiés pour les demi-finales avec un bilan de quatre victoires et trois défaites.

Les deux premiers sont en effet qualifiés directement pour le dernier carré mercredi. Les quatre équipes suivantes disputent des quarts de finale (l'un à 14h00 heure belge, l'autre à 15h20 mardi encore). Les deux derniers (la Pologne et la Chine) sont éliminés. "Nous avons manqué trop de "layup" faciles, mais on devait gagner ce match et on a pu bénéficier de ce "miracle" de Thibaut Vervoort", reconnaissait Nick Celis, l'âme de l'équipe après le match. "Si on avait rentré ces paniers faciles, on n'aurait pas eu besoin de ce tir. Mais c'est fantastique ce qui s'est passé."

Les Belgian Lions étaient persuadés d'être qualifiés après leur troisième victoire dans le tournoi olympique, lundi soir aux dépens des Pays-Bas (18-16 en prolongation). Comme il n'en était finalement rien, il leur fallait battre les Polonais pour avoir leur sort entre leurs mains. Très vite, il est apparu que les deux équipes étaient cuites physiquement. Un nombre étonnant de tirs mais aussi de paniers faciles étaient manqués de part et d'autre. A ce jeu, les Belgian Lions tirèrent quand même mieux leur épingle du jeu au début et filèrent à 8-2.

"Je n'ai même pas remarqué qu'on a mené 8-2" a reconnu Celis. "Je n'avais pas le temps d'y penser, on était tellement fatigués mentalement."

Les choses se gâtèrent ensuite, même si le marquoir était toujours favorable aux Belges jusqu'à 11-11. Puis, le Polonais d'origine américaine crut bien devenir le facteur X du match. Michael Hicks inscrivit en effet les trois points suivants (11-14). C'était sans compter sur le jusqu'au boutisme des Lions qui y ont cru jusqu'au bout pour enlever un succès aussi spectaculaire que précieux.

"J'espère maintenant que nous allons éviter de jouer les quarts ce soir", a-t-il ajouté avant de s'engouffrer dans le bus qui devait le ramener avec ses équipiers au Village afin de bénéficier du maximum de repos avant de devoir peut-être revenir en soirée jouer leur billet pour les demi-finales.