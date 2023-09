Le Brésil rejoint la Turquie comme qualifié pour les JO dans le groupe des Yellow Tigers

Pour espérer encore se qualifier pour les Jeux Olympiques, Kris Vansnick et ses joueuses devront se rabattre sur le classement mondial du 17 juin 2024 - après la phase préliminaire de la Ligue des Nations - qui attribuera cinq places supplémentaires, avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.

L'ultime journée du tournoi de qualification olympique a vu les Brésiliennes, vice-championnes olympiques, battre le Japon chez lui 3 sets à 2 pour prendre la deuxième place de la poule et se qualifier, avec la Turquie, pour le rendez-vous parisien l'an prochain. Les Yellow Tigers ont terminé à la 6e place.

Dans les deux autres poules, disputée à Ningbo en Chine et à Lodz en Pologne, la République Dominicaine et la Serbie d'une part, les États-Unis et la Pologne d'autre part ont aussi décroché leur billet pour les Jeux.

La Belgique est 14e au classement mondial.

Les tournois qualificatifs pour les JO 2024 vont débuter aussi chez les messieurs. La Belgique, 22e mondiale, devra se battre dans la poule C disputée à Xi'an en Chine du 30 septembre au 8 octobre.