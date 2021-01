Le club turc d'Hatay s'impose aisément, mais Hind Ben Abdelkader se blesse au pied

(Belga) Hind Ben Abdelkader s'est blessée au pied après cinq minutes de jeu à peine du duel d'EuroCoupe FIBA entre son club d'Hatay et Adana dans un duel 100% turc jeudi à Antakya en Turquie.

La meneuse bruxelloise, 25 ans, a marché sur le pied de l'une de ses coéquipières et s'est tordu la cheville gauche. Hatay s'est aisément imposé 79 à 53 pour son premier match du groupe C de l'EuroCoupe FIBA, disputée à huis-clos. Sa participation est très incertaine pour le deuxième match de la poule contre les Hongroises de Cegled mercredi et la troisième rencontre contre les Russes du Sparta&K Vidnoje vendredi. Chaque groupe est composé de quatre équipes qui s'affrontent sur un seul lieu en un match. Les deux premiers sont qualifiés pour les 8es de finale. (Belga)