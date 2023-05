Le Daring se sauve sur le terrain, il lui reste à obtenir raison devant la CBAS

Alors que les demi-finalistes (Léopold, Dragons, Gantoise et Watducks) sont connus en vue des play-offs pour le titre en ION Hockey League, l'attention se porte désormais sur la lutte pour le maintien. Lundi, lors de la 21 et avant-dernière journée du championnat régulier de hockey, le Daring a assuré sa 9e place finale, et donc son maintien, en allant battre l'Herakles 1-2.