Le padel a toujours plus de succès: 6 nouveaux terrains à Nivelles

Le padel, mélange entre tennis et squash, qui se pratique sur un court plus petit, est un sport de plus en plus en vogue chez nous. Après 9 mois de fermeture due au covid, Xavier Daufresne, gérant du club l'Argayon, n’a pas hésité longtemps avant d’aménager des terrains intérieurs : "Sur la surface de 3 terrains de tennis, nous avons installé 6 terrains de Padel (4 terrains de double et 2 terrains de simple). Cela veut dire qu'on peut mettre plus de 20 personnes au lieu de 12, c'est donc plus rentable", dit-il. Quatre terrains extérieurs viennent compléter l’offre. Ces dernières semaines, des centaines de demandes d’inscription affluent ici pour ce sport en plein essor, un sport qui se veut plus accessible et plus ludique que le tennis.