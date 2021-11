LeBron James n'a pas hésité: le basketteur fait exclure deux supporters en pleine rencontre (vidéo)

Les Lakers se sont imposés de justesse, en prolongation, face aux Pacers cette nuit (116-124). Une rencontre que disputait LeBron James, de retour après sa suspension d'un match après la bagarre de la semaine dernière.

Et visiblement, l'Américain avait décidé de ne rien laisser passer. En plein match, il a surpris tout le monde en emmenant l'arbitre au premier rang des gradins, pointant deux fans du doigt et demandant leur exclusion immédiate. Le service de sécurité les a alors évacué, sous les huées de la foule. Visiblement peu surpris, les deux supporters se sont permis de rigoler ou de mimer des larmes en quittant le stade.

Selon LeBron James, le duo avait dépassé les bornes. "Rien n'est insurmontable pour moi, mais il y a une différence entre encourager ses joueurs, siffler ses adversaires ou encore ne pas vouloir qu'ils réussissent. Et puis il y a des moments où ça dépasse les limites avec des gestes et des mots obscènes. Cela ne devrait être toléré de la part de personne. C'est quelque chose que je ne dirai jamais à un fan et un fan ne devrait jamais le dire à un joueur", a-t-il précisé à ce sujet après la rencontre.