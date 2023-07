Lee Hodges établit un record du tournoi et remporte son premier titre PGA au 3M Open

Hodges a terminé le tournoi avec un total de 260 coups, 24 sous le par, après ses tours en 64, 66, 67 et 67 coups. Il a ainsi établi un nouveau record du tournoi, améliorant de trois coups la marque précédemment établie. L'Américain a terminé avec 7 coups d'avance sur ses plus proches poursuivants, un trio formé par les Américains J.T. Poston et Kevin Streelman ainsi que par l'Écossais Martin Laird. Poston a fini sa journée avec un triple bogey sur le dernier trou, ce qui l'a privé d'occuper la 2e place seul.

"C'a été une semaine de rêve", a déclaré Lee Hodges (28 ans), classé 110e mondial, qui s'est imposé pour la première fois à l'occasion de son 65e départ sur le circuit.