Les favoris pour le titre s'imposent en ouverture de la saison

La première journée de la Nationale 1 de handball samedi a vu les favoris s'imposer non sans douleur à l'instar du grand favori Houthalen qui a dû batailler ferme pour l'emporter 23-29 chez le promu Lebbeke. Sasja a pris la mesure d'Eynatten 30-27 tandis que Crainhem qui s'est fortement renforcé dans l'entre saison s'est incliné de justesse à domicile 29-30 contre Courtrai. Hubo qui recevait Tournai a également laissé échapper les deux points 34-36. Malgré une bonne entame de rencontre, le descendant de BeneLeague Atomix Haacht en déplacement à Gand a subi la loi des Flandriens 30-28.

Une nouveauté dans le championnat 2023-2024 de Nationale 1 est l'opportunité qui est offerte au second classé des play-offs d'accéder à la BeneLeague. Si le premier sera promu, le second classé affrontera le cinquième club belge classé dans le championnat classique belgo-néerlandais. Le vainqueur de cette joute accèdera ou restera au plus haut niveau du handball belge.