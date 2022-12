Les finales des play-offs de hockey organisées par le club anversois du Dragons

(Belga) Les deux manches finales des play-offs messieurs et dames du championnat de Belgique de hockey se dérouleront dans les installations du club anversois du Dragons, à Brasschaat, a fait savoir mardi l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH). Les finales aller auront lieu le samedi 20 mai et les manches retour seront disputées le lendemain, dimanche 21 mai 2023.

À la suite de l'appel d'offre lancé par l'ARBH, deux clubs avaient rentré un dossier de candidature (Dragons et Gantoise). "Lors de sa réunion de ce lundi soir, l'organe d'administration (OA) de l'ARBH a décidé d'organiser les Belgian Hockey Finals 2023 dans les installations du KHC Dragons", a fait savoir la fédération. "Les deux dossiers ont été évalués par le comité de sélection des événements de l'ARBH. L'OA a décidé de suivre la recommandation et de retenir la candidature du Dragons." Outre les championnats de Divisions Honneur messieurs et dames, se dérouleront également à Brasschaat les finales des championnats de catégorie U14, U16 et U19 filles et garçons. Les finales de l'Open League féminine et masculine, ainsi que le match pour la troisième place de la Belfius Women's League et de la ION Men's League seront joués au même endroit, le jeudi 18 mai. La saison dernière, dans les installations de Louvain-la-Neuve, la Gantoise s'était imposée en finale face au Dragons chez les dames, tandis que le Racing avait eu l'honneur d'être sacré chez les messieurs, son 6e titre et le premier depuis 81 ans, en venant à bout de la Gantoise au terme des deux manches. (Belga)