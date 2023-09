Les Pays-Bas décrochent la médaille de bronze

Les Néerlandaises, 4e au classement européen, ont battu les Italiennes, tenantes du titre et 3e européennes, 3 sets à 0 (25-23, 28-26, 25-20). La rencontre a duré 1h39.

Les Turques (CEV 2), qui ont éliminé les Yellow Tigers belges (CEV 11) en huitièmes de finale, et qui étaient médaillées de bronze il y a deux ans, joueront leur 3e finale après celles perdues en 2003 et 2019 et espèrent remporter leur premier titre.

La Serbie, tentera de remporter son 4e titre à l'occasion des sept dernières éditions au terme de sa 6e finale. Elle s'est imposée en 2011, 2017 et 2019. Cette année-là elle avait battu la Turquie 3-2. Les Serbes ont été battues en finale en 2007 et 2021.