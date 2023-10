Les Red Dragons à une victoire des Jeux: "Personne ne s'attendait à cela"

"C'est une très belle victoire. Nous avons très bien joué", a déclaré Martin Perin après la rencontre face au Canada (FIVB 11). "Nous disputons un très bon tournoi. Il nous reste un match demain. Nous allons nous préparer comme pour les autres matchs. Nous allons jouer avec la même grinta en espérant décrocher ce ticket olympique".

Les Red Dragons, entraînés par l'Italien Emanuele Zanini, ne comptaient pas parmi les favoris de ce tournoi de qualification olympique. Les Belges avaient perdu leur premier match 3-2 contre la Pologne, non sans avoir accorché les champions d'Europe et N.1 mondiaux. Ils ont ensuite battu la Chine 3-1 et les Pays-Bas 3-0 avant une défaite 3-2 contre l'Argentine et une victoire 3-0 sur le Mexique.