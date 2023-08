Les Tornados au couloir 4 dans la 2e série avec la Jamaïque, la France et l'Italie

Les Belgian Tornados sont fixés sur ce qui les attend en séries du 4x400m samedi soir aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest. Ils courront la 2e série à 19h42. Ils ont hérité du 4e couloir. Leur plus redoutable adversaire devrait être la Jamaïque, au couloir 3. Elle est emmenée par le nouveau champion du monde individuel Antonio Watson. Elle est la favorite pour le titre selon Jacques Borlée.

La France, qui prépare ses Jeux Olympiques s'élancera au 6 juste devant l'Italie au 5, emmenée par le spécialiste du 400 haies Mario Lambrughi, et les Pays-Bas au 2. Ce sont les autres favoris pour la qualification. Sri Lanka (couloir 7), Kenya (8) et Allemagne (couloir 9) complètent la série.

Le top 3 de la course plus deux meilleurs temps des équipes non qualifiées directement sur l'ensemble des deux séries reviendront dimanche soir (21h37) disputer le titre.