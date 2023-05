L'Excelsior remporte la première édition des interclubs par équipe mixte

Le Daring Club Louvain et l'Excelsior ont longtemps fait jeu égal, mais les Bruxellois, vainqueurs de l'épreuve féminine l'an dernier, ont pris leurs distances. Ils ont totalisé 229 points, contre 212 pour les Louvanistes. Lyra-Lierse, vainqueur l'an dernier chez les messieurs, termine troisième avec 201 points.

Le RFC Liège a été relégué à domicile en l'absence de sa star Nafi Thiam, actuellement en Afrique du Sud. Dampicourt a également été relégué. Seraing et l'AC Herentals ont été promus de la deuxième divsion (First League) et figureront en Super League, le niveau le plus élevé, l'année prochaine.