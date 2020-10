Ligue des Champions de basket: Pas de finale pour Hans Vanwijn et la JDA Dijon

(Belga) Les Français de la JDA Dijon se sont inclinés vendredi soir face aux Espagnols de Hereda San Pablo Burgos (81-67) en demi-finale de la Ligue des Champions de basket dans la bulle d'Athènes. Le Belge Hans Vanwijn termine la rencontre avec 3 points.

Le début de match était complètement à l'avantage des Espagnols qui faisaient preuve de réussite aux tirs et qui profitaient des pertes de balle (6 en 10 minutes) des Français pour prendre le large au marquoir (23-13). Sur leur lancée, les joueurs de Joan Penarroya enfonçaient le clou juste avant la pause pour rejoindre les vestiaires avec plus de dix unités d'avance (43-30). Les Français de la JDA Dijon remontaient sur le parquet avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps et remportaient même le troisième acte (16-20). A nouveau dans le coup, les coéquipiers d'Hans Vanwijn devaient tout de même s'incliner face à l'expérience des Espagnols qui empochent leur qualification (81-67) pour la finale de la Ligue des Champions de basket qui se déroulera dimanche dans la bulle d'Athènes. Le Belge Hans Vanwijn termine la rencontre avec 3 points (0/1 à 2 pts et 1/2 à 3 pts), 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 20 minutes. Côté espagnol, Vitor Benite termine meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points (dont 5 paniers à 3 points). Hereda San Pablo Burgos affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre les Grecs de l'AEK Athènes et les Espagnols de Saragosse qui se déroule ce vendredi soir (20h30). (Belga)