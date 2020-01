Ligue des Champions - Exploit d'Ostende qui s'offre le leader du groupe, le Dinamo Sassari

(Belga) Les Ostendais de Dario Gjergja ont livré une superbe prestation au Versluys Dôme mardi soir face aux Italiens du Dinamo Sassari pour s'imposer (88-82) dans le cadre de la 10e journée en Ligue des Champions de basket.

Grâce à ce succès face au leader du groupe, les Côtiers s'affichent à présent avec un bilan à l'équilibre de 5 victoires pour 5 défaites et grimpent provisoirement à la 4e place du classement, qualificative pour le deuxième tour. Une victoire logique pour les Ostendais qui ont livré une superbe prestation pendant 40 minutes dans le sillage d'un excellent Mykile McIntosh, auteur de 27 unités. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, ont pris les commandes (25-22 et 46-42 à la pause). Au retour des vestiaires, malgré plusieurs joueurs dont le pivot jamaïcain Shevon Thompson, sanctionné de 4 fautes, les locaux ont continué sur le même rythme pour finalement s'imposer (64-63 et 88-82) face au leader du groupe. Les Ostendais ont donc été emmenés par un très bon Mykile McIntosh mais également par Dusan Djordjevic et Jean-Marc Mwema, auteur chacun de 14 points. Mardi prochain, les Ostendais se déplacent en Lituanie pour y affronter Lietkabelis pour le compte de la 11 journée. Les quatre premiers de chaque groupe (composé de huit formations), sont qualifiés pour le prochain tour. (Belga)