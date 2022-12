LPGA - Manon De Roey chute à la 32e place à la Final Qualifying School

(Belga) Manon De Roey est passée de la 22e à la 32e place de la LPGA Final Qualifying School de golf après le sixième tour vendredi à Dothan en Alabama aux Etats-Unis.

De Roeyk, 30 ans, a signé un sixième tour en 73 coups avec quatre birdies mais aussi trois bogeys et un double bogey. Avec un total de 420 coups, l'Anversoise, qui était encore 2e après le quatrième tour, compte 13 coups de retard sur l'Allemande Isi Gabsa qui occupe seule la tête. L'Américaine Aline Krauter, la Colombienne Valery Plata et la Sud-Coréenne Hae Ran-ryu se partagent la 2e place à quatre coups. Les Qualifying Series de la LPGA se disputent sur deux semaines et huit tours de compétition en Alabama. Le top 70 après les quatre premiers tours s'est qualifié pour la seconde semaine qui se déroule jusque dimanche à Dothan. Les scores s'accumulent sur l'ensemble des deux semaines. Le Top 20 obtiendra sa carte LPGA pour 2023. Les joueuses classées entre les places 21 et 45 recevront une carte LPGA partielle. Celles qui termineront entre les 46e et les 70e places auront droit à la carte de l'Epson Tour, le 2e niveau du golf professionnel féminin nord-américain.