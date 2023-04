Luca Brecel mené 6-2 contre Ronnie O'Sullivan après la première session

Luca Brecel (WS 10) est mené 6-2 contre l'Anglais Ronnie O'Sullivan, N.1 mondial et septuple champion du monde, au terme de la première session du quart de finale du Championnat du monde de snooker, mardi, au Crucible Theatre de Sheffield.

Brecel, 28 ans, a franchi le premier tour du Mondial pour la première fois en six participations. En huitièmes de finale, il a éliminé le Gallois Mark Williams, triple champion du monde et 8e mondial, 13 à 11.

Brecel avait pris un bon départ, menant 0-1 puis 1-2 après trois frames, avant de voir le champion du monde en titre remporter cinq frames de suite et terminer cette première session avant sur un avantage de 6-2. La rencontre, jouée au meilleur des 25 frames, se poursuivra mardi soir à partir de 20h00.

O'Sullivan, 47 ans, a remporté le titre mondial en 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 et l'an passé.

"The Belgian Bullet" et "The Rocket" se sont rencontrés à quatre reprises. O'Sullivan s'est imposé trois fois, notamment lors de leur dernière confrontation, en début d'année au Masters (6-1).

Le vainqueur rencontrera en demi-finale le gagnant du duel entre l'Ecossais Anthony McGill (WS 21) et le Chinois Si Jiahui (WS 80).