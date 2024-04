Manon De Roey toujours en tête avant le dernier tour en Afrique du Sud

Manon De Roey occupe toujours la tête de l'Open d'Afrique du Sud de golf, épreuve du Ladies European Tour dotée de 320.000 euros, après le troisième et avant-dernier tour samedi au Cap.

De Roey, 32 ans, a conservé sa première place grâce à un troisième tour en 66 coups, six sous le par, inscrivant neuf birdies et trois bogeys sur sa carte. Avec un total de 202 coups, elle compte trois coups d'avance sur la Marocaine Ines Laklalech et quatre sur la Suédoise Lisa Pettersson.

L'Anversoise compte un seul titre à son palmarès sur le circuit européen féminin, conquis lors de l'Aramco Team Series à Bangkok en 2022. Cette année, elle avait pris la troisième place de l'Open du Kenya, le premier rendez-vous de la saison, début février.