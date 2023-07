Maxime Aubertin 13e en finale du K1, Gabriel De Coster éliminé en demies à Bratislava

Également engagés lors des séries individuelles de cross, De Coster et Aubertin ont été éliminés d'emblée vendredi, avec respectivement des 19e et 40e places, alors que seuls les 16 premiers passaient au stade suivant. Elorri Erdois avait quant à elle échoué dans l'optique des demies lors de ses descentes éliminatoires en canoë espoirs (C1), finissant 27e de son 1er run (15 qualifiées) et 11e et avant-dernière du 2e (5 qualifiées).