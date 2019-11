Mikaela Shiffrin gagne à Levi et s'offre le record de victoires en slalom

(Belga) L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté le premier slalom de la saison de Coupe du monde de ski alpin, samedi, à Levi (Finlande).

Shiffrin a devancé la Suissesse Wendy Holdener et l'Autrichienne Katharina Truppe. La Slovaque Petra Vlhova, meilleur temps de la première manche avec 13 centièmes d'avance sur Shiffrin, n'a pas terminé la seconde, ouvrant la voie à la 41e victoire de la carrière de l'Américaine en slalom. Shiffrin établit ainsi un nouveau record absolu, hommes et femmes confondus, dans cette spécialité devant le Suédois Ingemar Stenmark (40). C'est le 61e succès de la carrière de Shiffrin en Coupe du monde, toutes disciplines confondues. Deuxième du slalom géant de Sölden le 26 octobre en ouverture de la saison, derrière la Néo-Zélandaise Alice Robinson, Shiffrin s'empare de tête du généal avec 180 points. Elle précède Robinson (100) et Holdener (96). (Belga)