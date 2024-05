Mondiaux de judo: 17 des 18 sélectionnés français connus... en attendant Riner?

La 18e et dernière place, dévolue à la sélection masculine, est encore vacante, dans l'attente de la décision du triple champion olympique Teddy Riner, qui vient de remporter le Grand Chelem de Douchanbé (Tadjikistan) et pourrait vouloir souffler.

"Vous l'avez vu, il reste une place, c'est ce qu'on a acté avec Teddy et son staff... On aura une décision prise en commun, et évidemment elle viendra en premier de Teddy. On est tous très sereins", a dit mardi Frédérique Jossinet, en charge du haut niveau à la Fédération, en relevant que la clôture des inscriptions intervenait "10 jours avant" la compétition, soit jeudi.

Teddy Riner, 35 ans, "a fait une compétition assez extraordinaire (au Tadjikistan). On a vu son état de forme, dans l'état d'esprit mais aussi vraiment du point de vue physique et même technico-tactique, où il était au-dessus de tout le monde", a relevé la responsable, interrogée en marge d'un entraînement des Bleus à l'Insep.