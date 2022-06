Mondiaux de natation - 19e titre mondial pour l'Américaine Katie Ledecky, sacrée sur le 800m nage libre

(Belga) L'Américaine Katie Ledecky a remporté vendredi son 19e titre mondial en étant sacrée championne du monde du 800m nage libre à Budapest.

Il s'agit de son 5e titre consécutif sur la distance, son troisième individuel en Hongrie après le 400m nage libre et le 1500m nage libre. Elle a également été sacrée lors du 4x200m nage libre avec les États-Unis mercredi. Imprenable pendant la totalité de la course, avec un temps de 8:08.04, la détentrice du record du monde, 25 ans, a devancé de plus de 10 secondes l'Australienne Kiah Melverton (8:18.77) et l'Italienne Simona Quadarella (8:19.00). Son titre est le 15e pour les États-Unis pendant ces Mondiaux, la 36e médaille au total. La course a été disputée sans l'Australienne Lani Pallister, 2e meilleur temps des séries, qui a dû déclarer forfait après avoir été testée positive au Covid-19. (Belga)