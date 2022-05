Mondiaux de squash - Nele Gilis éliminée en 8es de finale par la numéro 4 mondiale

(Belga) Nele Gilis a été éliminée en 8es de finale des championnats du monde de squash mardi au Caire en Egypte, par la 4e joueuse du monde, l'Américaine Amanda Sobhy (N.4), 28 ans.

Nele Gilis, 26 ans, 11e mondiale et tête de série N.11, s'est inclinée en trois sets 11-9, 11-8 et 11-9 en 44 minutes. De son côté, lundi, Tinne Gilis, 24 ans, 13e mondiale et tête de série N.23, avait dominé au deuxième tour la Canadienne Hollie Naughton, 27 ans, 17e mondiale et tête de série N.16, en trois sets - 11-7, 11-8, 11-2 - et 34 minutes de jeu. Tinne Gilis égale ainsi déjà sa meilleure performance dans un championnat du monde et tentera mercredi d'accéder aux quarts de finale. Elle devra pour cela effacer un obstacle égyptien qui sera la numéro 2 mondiale, Nour El Sherbini (N.2), 26 ans. Originaires de Mol, les sœurs Gilis occupent toutes les deux leur meilleur classement en carrière. C'est la sixième fois que Nele Gilis dispute un championnat du monde avec pour meilleur résultat un 3e tour (8es de finale) l'an dernier aussi. Il s'agit d'une quatrième participation pour Tinne Gilis, qui avait aussi atteint le 3e tour en 2020. Il n'y avait pas de Belges dans le tableau masculin (Belga)