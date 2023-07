Nafi Thiam et Noor Vidts font l'impasse sur la finale du 100m haies à cause de la pluie

Nafi Thiam et Noor Vidts n'ont pas disputé la finale du 100m haies des championnats de Belgique à cause de la pluie dimanche à Bruges. Les deux hepathloniennes n'ont pas voulu prendre le moindre risque à trois semaines des Mondiaux.

Lors des séries, Vidts avait réalisé un chrono de 13.42, à 25 centièmes de son record personnel, et Thiam a couru en 13.66 à 45 secondes de son record personnel. En finale, Yanla Ndjip-Nyemeck, 21 ans, s'est imposée en 13.09 devant Anne Zagré, 2e en 13.13. Les deux athlètes n'ont cependant pas réussi à se qualifier pour les Mondiaux.

Si Thiam a quitté le stade après sa série sans répondre à la presse, Vidts a donné son ressenti sur son championnat où elle a remporté la médaille de bronze au lancer du poids (13m99). "Je suis contente", a réagi Vidts. "Je me suis bien sentie au lancer du poids, mais je dois améliorer la fin de mon lancer. Ma série sur les haies a été bonne vu les conditions météorologiques. Je voulais aussi courir la finale mais je n'arrivais pas à chauffer mes jambes et je me suis dit que ça n'en valait pas la peine de prendre un risque."