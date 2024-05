NBA: Boston passe en demie, les Clippers humiliés

Jaylen Brown et Derrick White ont marqué 25 points chacun et ont fait passer inaperçue l'absence du pivot letton Kristaps Porzingis.

"On a montré des intentions de jeu, de l'attention aux détails, et une dimension physique constante."

L'historique franchise du Massachusetts a fait l'écart dès le premier quart-temps, remporté 41 à 23, sans jamais se relâcher.

Boston affrontera au tour suivant soit les Cleveland Cavaliers, soit le Magic d'Orlando, mené 3-2 dans une série de premier tour équilibrée.

. Les Clippers sombrent à domicile

Vainqueurs au forceps à Dallas dimanche, les Los Angeles Clippers ont coulé à domicile face à Dallas (123-93), subissant la plus large défaite en play-offs de leur histoire.

Dans une Crypto.com arena vite résignée qui s'est vidée pendant le quatrième quart-temps, les Clippers n'ont jamais trouvé la solution en défense face à Luka Doncic (35 points, 10 passes) et ses coéquipiers.

Privés de Kawhi Leonard (inflammation à un genou) pour le deuxième match de suite, les Angelenos ont été trop imprécis (9 sur 35 à 25,7% de loin), voyant l'écart se créer dès le 2e quart-temps sans parvenir à réagir, à l'image de Paul George (15 points), et James Harden (7 points).

Désormais menés 3-2, les Clippers sont au bord de l'élimination et se rendront à Dallas vendredi pour tenter d'éviter une nouvelle désillusion en play-offs, malgré la brochette de stars assemblée ces dernières saisons (Leonard, George, Harden, Russell Westbrook).

"On doit tourner la page. On n'a pas joué notre meilleur match, on a eu des problèmes collectifs, on doit être meilleurs au match 6 et on le sera", a tenté de rassurer l'entraîneur Tyronn Lue.