NBA: Gobert (Minnesota) dénonce un favoritisme des arbitres pour les équipes vedettes

"Nous travaillons si dur pour être en mesure de rivaliser avec les meilleurs et on se fait avoir dans ces situations qui ont un impact trop important sur le jeu de l'autre équipe. Ils savent comment faire. Ils le font de différentes manières. Ce soir, c'était une autre façon de le faire", a avancé Gobert, sanctionné de cinq fautes face aux Suns, dont deux offensives sur des écrans jugés illicites, en toute fin de rencontre, qui ont annihilé autant de possessions de son équipe pour recoller au score.

- "C'est aussi un business" -

Pour le Français médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo avec les Bleus en 2021, Minnesota, où il s'est engagé l'été dernier, fait partie de ces supposées petites équipes, pénalisées face aux grosses, telles les Lakers de LeBron James, les Warriors de Stephen Curry ou les Suns de Kevin Durant.

"Nous comprenons que c'est aussi un business. On a conscience qu’on n’est pas l’un des plus gros marchés de la NBA, et qu’on veut voir "KD" en playoffs, Steph, LeBron… Les Wolves n’en sont pas encore là. On doit continuer d’avancer, de jouer malgré ça, et c’est frustrant, surtout pour moi", a-t-il soufflé.