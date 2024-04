NBA-playoffs: le Thunder sur le fil, pas de soucis pour les Celtics

Shai Gilgeous-Alexander, désigné comme finaliste dans la course au MVP de la saison avec Nikola Jokic et Luka Doncic, a respecté ce statut en inscrivant 28 points (6 rebonds, 4 passes) pour mener le Thunder à une victoire difficile contre une équipe des Pelicans qui a dû faire sans sa star Zion Williamson, touché aux ischio-jambiers.

Les Celtics, qui ont archi-dominé à l'Est durant la phase régulière, ont infligé d'entrée un 14-0 au Heat, finaliste sortant qui avait décroché le dernier ticket pour ces play-offs en battant vendredi soir les Chicago Bulls en play-in.

Face à une équipe de Miami privée de son joueur-vedette Jimmy Butler, blessé à un genou, Boston a pu compter sur un efficace Jayson Tatum, qui a réussi à 26 ans le premier triple-double de sa carrière dans un match des play-offs avec 23 points, dix rebonds et dix passes décisives.

. Les Clippers s'en sortent sans Leonard

Sans Kawhi Leonard, blessé, les Clippers ont disposé 109-97 des Mavericks de Dallas, qui n'ont inscrit que huit points dans le deuxième quart temps et été menés de 26 unités à la pause. Luka Doncic et Kyrie Irving se sont respectivement offert 33 (13 reb, 6 passes) et 31 points (7 reb, 4 passes). Insuffisant pour s'en sortir, face notamment aux 28 points de James Harden, ajoutés aux 22 de Paul George et les 20 de Ivica Zubac (15 rebonds).

. Les Bucks contiennent les Pacers

A Milwaukee, Damian Lilliard et ses 35 points (6 reb, 3 passes) inscrits en première période ont permis aux Bucks de prendre une belle avance à la mi-temps face aux Pacers (69-42), pour au final l'emporter 109-94. Le tout sans Giannis Antetokoumpo, blessé au mollet gauche.

De plus, c'est la deuxième fois seulement que la prolifique attaque des Pacers est réduite à moins de 100 points inscrits cette saison. Le meneur Tyrese Haliburton, qui participera aux JO cet été à Paris avec les Etats-Unis, a terminé avec seulement neuf points alors que l'ailier fort camerounais Pascal Siakam en a inscrit 36, pour 13 rebonds.