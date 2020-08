NBA - Un Luka Doncic XXL offre la victoire aux Mavericks contre les Bucks de Giannis

(Belga) Sensationnel, Luka Doncic a offert une partition sans aucune fausse note samedi soir en NBA, championnat nord-américain de basket. Grâce au Slovène, auteur de 36 points, 19 passes décisives et 14 rebonds, Dallas a battu les Bucks du MVP Giannis Antetokounmpo sur le score de 136-132 après prolongations.

Prouesses techniques, tirs décisifs et dribbles déroutants, Doncic a prouvé une nouvelle fois qu'il était un joueur hors norme. Le sophomore slovène a réalisé son 17e triple-double de la saison, peut-être le plus impressionnant en établissant son nouveau record en carrière d'assists sur un seul match. Chez les Bucks, assurés de terminer premiers à l'Est, Antetokounmpo et Brook Lopez ont inscrit 34 points chacun, en vain. Les Texans termineront eux septièmes à l'Ouest. Comme son penchant à l'Est, le leader à l'Ouest, les Los Angeles Lakers, a été battu samedi soir. Les Angelenos, malgré une très bonne prestation de LeBron James (31 pts, 7 pds, 8 rbds), se sont inclinés 116-111 devant Indiana. En très grande forme depuis quelques rencontres, TJ Warren aura une nouvelle fois été l'élément décisif du côté des Pacers avec la bagatelle de 39 points. Portland, 9e et à la lutte pour les playoffs, est passé à côté de la victoire contre les LA Clippers (117-122). Malgré quatre joueurs à 20 points et plus, les Blazers n'ont pas su profiter de l'absence de Kawhi Leonard. Souvent à l'aise dans le 'money time', Damian Lillard s'est pour une fois montré maladroit dans les derniers instants, tant sur la ligne des lancers francs que derrière l'arc. Denver a pu compter sur son solide duo Nikola Jokic - Jamal Murray pour venir à bout d'Utah (134-132) après prolongations dans un duel d'équipes déjà qualifiées pour les playoffs. Enfin, Phoenix a aligné un cinquième succès de rang en battant Miami (112-119) dans le sillage de son arrière All-Star Devin Booker, auteur de 35 points. Les Suns pointent à la dixième place à l'Ouest. (Belga)