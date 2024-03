NBA: Wembanyama et Popovich confirment la venue des Spurs à Paris la saison prochaine

"Je me fiche de l'endroit où l'on gagne, ça pourrait bien être Tombouctou", a-t-il asséné avec le sourire avant d'être relancé un peu plus tard sur Paris: "et bien on y va", a-t-il simplement souri.

Ces deux dernières saisons, la NBA avait délocalisé une affiche du championnat dans la capitale française, avec par exemple un match Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets en janvier dernier. Bien que la ligue n'ait pas encore officiellement dévoilé ses plans, les San Antonio Spurs et leur star Victor Wembanyama devraient jouer à Paris la saison prochaine.

"J'ai hâte. Ce match ou ces matches seront très importants pour moi, c'est là d'où je viens, c'est ma ville", a commenté le Français âgé de 20 ans.