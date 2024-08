Ylio Philtjens manque de peu la finale du saut à la perche

L'athlète de 18 ans du TACT Saint-Trond, qui a remporté en 2022 le FOJE de Banska Bystrica en Slovaquie, a manqué de peu sa qualification. Il a franchi 5m10, une barre où se sont arrêtés huit des douze qualifiés. C'est à un essai près que le Belge, classé 14e, a manqué la finale.

Il lui a fallu trois essais pour effacer 5m10. Il aurait été qualifié s'il avait réussi cette hauteur en deux essais.

Son record personnel est situé à 5m30 depuis le 4 mai.

Jeudi, Dai Keïta va aborder le décathlon dans la capitale péruvienne. Steffi De Saegher et Noor Koekelkoren seront en lice sur 100m haies et Némo Rase et Zeno Van Neygen sur 110 m haies. Merel Maes sera, elle, engagée dans les qualifications du saut en hauteur.